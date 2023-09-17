شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب يعقد ورشة العمل الأولى فى كفر الشيخ لمراجعة الخطط والأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، أقيمت أولى ورش العمل بسيتي كلوب وحضرها رؤساء القطاعات بالمجموعة ومديرو فروع النادي.

الهدف من تدشين الورشة هو تقييم العمل خلال الفترة الصيفية ومراجعة خطة العمل في إطار الاستراتيجية التي اطلقتها المجموعة، ومنها برنامج العودة للمدارس وتصميم البرامج التدريبية التى تراعى المحافظة على المستويات التدريبية للاعبين و الالتزامات الدراسية.

استضافة أعمال الورشة، سيتي كلوب، فرع كفر الشيخ تطبيقًا عمليًا لسياسة المجموعة بعدم مركزية العمل الإداري وتفعيل دور الفروع بما يحقق تطلعات أعضاء النادي بصورة أسرع وتجاوبا مع الواقع العملية، ومن ثم فأن ورشة العمل هذه لن تكون الوحيدة، بل سيتبعها ورش عمل أخرى أكثر تخصصية لمراجعة مؤشرات الاداء فى اطار التحسين المستمر.

ومن جانبه أكد رئيس مجموعة أندية سيتي أن حجم طموحات سيتي كبير في عدة مستويات، فهو يهدف إلى أن يكون المطور الرياضي الأول في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بما تتمتع به المجموعة من إمكانيات وكوادر بشرية، قادرة على الانجاز، إضافة إلى مشروع سيتي كلوب القائم على الاستثمار البشري ببناء قاعدة عريضة لأبطال الرياضة تشمل جميع أنحاء الجمهورية اتساقًا مع توجهات الدولة في هذا المجال.

أضاف الدكتور مصطفى عزام أن ما سبق من أهداف يضاف إلى الهدف الجوهرى لسيتي كلوب ببناء مجتمع صحي من أعضائه بما يفيد الشارع المصري بشكل عام، وذلك يتأتى بتحقيق أقصى درجات الرضا لدى الأعضاء على المستوى الإنشائي والخدمي وفق الخطة الموضوعة التي تشمل جميع الفروع .