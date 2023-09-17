شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لإياب مازيمبي ونياسا بيج فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة البنيني الآن هيوز أدجوفي، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي لإدارة لقاء العودة بين مازيمبي الكونغولي ونياسا بيج بولتس بطل ملاوي فى إياب دوري الأبطال الأفريقية.

ويلتقى فريق نياسا بولتس مع مازيمبى الكونغولى اليوم فى مباراة الذهاب بمالاوى، على أن تقام مباراة العودة السبت 30 سبتمبر.

ومن المقرر أن يدير اللقاء محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، ومحمود البنا حكما رابعا.