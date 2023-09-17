الامارات | بعد غضب الجمهور المصري.. لاعب منتخب تونس يكشف موقفه من محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لاعب منتخب تونس حنبعل مجبري، غضب الجمهور المصري ومحبي النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في ودية منتخب تونس ومصر التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك عقب الاحتفال بهدفه في مرمى المنتخب المصري على طريقة النجم المصري محمد صلاح.

وتسبب الاحتفال في حالة من الضيق والغضب لدى الجمهور المصري لعدة أيام، قبل أن يعلق اللاعب لأول مرة على هذا الموقف بشكل رسمي، من خلال إحدى التغريدات على موقع "أكس توتير سابقاً".

وعلق اللاعب على صورة احتفال منتخب تونس والتي أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حنبعل مجبري، عن محمد صلاح: " مصدر إلهام لنا"، ليؤكد بذلك حبه وتقديره للنجم المصري.

وكان المنتخب التونسي قد فاز على المنتخب المصري بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، استعداداً لانطلاقة بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

وفي تصريح سابق للاعب منتخب تونس إلياس عاشوري، أكد فيه أن لاعب مانشستر يونايتد حنبعل مجبري لم يكن صاحب فكرة الاحتفال على طريقة صلاح، ولكن حمزة رفيع الذي أحرز الهدف الثالث هو من بدأ الاحتفالية واتبعه بعض اللاعبين بالطريقة نفسها.