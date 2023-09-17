الامارات | مصور تلفزيوني كان قريب من الموت بسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتسبب في وفاة أحد المصورين في مباراة النصر والرائد بالدوري السعودي في المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-1، وذلك عن طريق الخطأ من تسديدة قوية للنجم البرتغالي.

ونشر حساب "الرياضية السعودية" على منصة "أكس تويتر سابقاً"، فيديو للركلة الحرة صورت من المدرجات وأظهرت تسديدة رونالدو الرائعة والتي كانت قريبة من المرمى ولكنها مرت بجوار القائم، لتجد رأس المصور التلفزيوني الذي استقبل الكرة القوية وكاد أن يسقط على الأرض من قوة التسديدة.

ونجح النصر في تحقيق الفوز بثلاثية على الرائد، أحرز رونالدو فيها الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.