شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الرواندى وخروج السعيد وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الرواندي فى ضربة بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا. ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي فى الرابعة عصر اليوم باستاد بيلي كيجالي فى العاصمة الرواندية، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق خط الهجوم: فيستون ماييلي ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي . وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

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