شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم العيدة يصل القاهرة وينضم لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل أدهم العيدة، لاعب كرة السلة، للانضمام لفريق سلة الزمالك، وتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، وكان فى استقباله إدارى الفريق، بالإضافة إلى عم اللاعب كونه من أصول مصرية ويحمل الجنسية الكندية، ووقع العيدة عقود انضمامه لفريق سلة الزمالك خلال الأيام الماضية، وتم قيده فى قائمة الفريق للموسم الجديد.

من جانبه، أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي، المدير الفني للفريق، استقر على قائمة الفارس الأبيض التى سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

وأضاف عبد الوهاب أن قائمة سلة الزمالك ضمت 17 لاعبا، منهم 13 فوق السن و4 تحت السن.

وجاءت القائمة كالتالي:

وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وأدهم العيدة وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة).. وتحت السن ضمت كلا من: (زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

وتلقى نادى الزمالك دعوة من الاتحاد القطرى لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوحة الودية، والتي تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، ويستضيفها نادى الغرافة القطرى.

ومن المقرر أن ينهى الزمالك إجراءات السفر خلال الأيام المقبلة، على أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.

وقام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.