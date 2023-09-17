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رئيس لجنة الحكام يجتمع بمديرى الكرة لأندية الدورى الممتاز.. صور

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القاهرة - سامية سيد - عقد فيتور بيريرا ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، اجتماعا صباح اليوم مع مديري الكرة والإداريين بأندية الدوري الممتاز، فى إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذى ينطلق غدا الاثنين.

 

وشهد الاجتماع التأكيد على الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وجميع الأندية، وضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق اللوائح على الجميع.

 

على صعيد متصل، وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحكام بحل أزمة التصنيف، ومناقشة هذا الملف مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى فيتور بيريرا، بعد الاعتراضات الكبيرة للحكام على التصنيف الجديد، الذى تضمنته اللائحة التى قدمها بيريرا لاتحاد الكرة.

 

وشهد اتحاد الكرة، في الأيام الماضية، حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية، وتوافد عدد من الحكام الأربعاء الماضي لطلب عقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لإبلاغ الأخير باحتجاجهم على تنصيف الحكام الذي تم إقراره مؤخرا. 

 

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"، أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

 

ويتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

 

 

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جانب من الاجتماع 

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اجتماع بيريرا

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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