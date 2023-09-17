"ذنب سيد عبدالحفيظ".. شبح خسارة السوبر الأفريقي يطارد "بيبو" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - هجوم كبير تعرض له خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، عقب خسارة الأحمر، لقب السوبر الأفريقي، على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وحملت بعض الجماهير، خالد بيبو مسئولية الخسارة، بسبب عدم الاعتراض على حكم اللقاء، الذي يراه البعض ظلم الأهلي في الكثير من القرارات، منها عدم احتساب هدف لمحمود كهربا، علاوة على احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق الجزائري.

ونشرت الجماهير الحمراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للفريق وكتبت: "أسباب الهزيمة ظلم الكابتن سيد عبد الحفيظ ولسه عشان الراجل ده مظلوم الله أعلم بقى من مين"، بينما كتب مشجع أخر، "ذنب سيد عبد الحفيظ ياخطيب الحمدلله لله قدر الله وماشاء فعل"

وفي المقابل، علق نجم الأحمر السابقين على هذا الأمر، مطالب الجماهير بالصبر على مدير الكرة الحالي خالد بيبو، خاصة وأنه في بداية مشواره مع الأهلي.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "خالد بيبو لا يُسال عن خسارة اللقب، خاصة أنه في بداية عمله، ولم تمر فترة طويلة على استلامه مهام الفريق خلفاً لسيد عبد الحفيظ".

أضاف "فاروق": "المقارنة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وخالد بيبو مدير الكرة الحالي ظالمة للأخير بشكل كبير، فالأول اكتسب خبرات عديدة من سنوات عمله مع الأجهزة الفنية المختلفة، ولذلك أطالب جماهير القلعة الحمراء بدعم بيبو".

وكان النادي الأهلي تلقى الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في السوبر الأفريقي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية في المملكة العربية السعودية.