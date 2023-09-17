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ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي نظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

ويبدأ مدرب تشيلسي"ماوريسيو بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:


حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كولويل، سيلفا، ديساسي، جوستو.

خط الوسط: أوجوتشوكو، إينزو، جالاجر.

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، رحيم ستيرلينج.

يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق بورنموث

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بورنموث "إيراولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: ارونز، زبارني، كيلي، كيركيز.

خط الوسط: كريستي، كوك، بيلينج.

خط الهجوم: واتارا، سولانكي، تافيرنييه.

يحتل بورنموث المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن منافسه تشيلسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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