لتعويض الخسارة.. الزمالك يطالب حضور 50 ألف مشجع لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طلب مسئولي نادي الزمالك، زيادة أعداد الجماهير في مواجهة العودة أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي الزمالك خسر في مباراة الذهاب، التي أقيمت أمس أمام الفريق الجيبوتي بهدفين دون رد.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك خاطب الجهات الأمنية، من أجل الموافقة على حضور 50 ألف مشجع لمواجهة العودة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، ألتمس الموافقة على زيادة الجماهير في المباراة، نظرا لأهمية اللقاء، الذي يحتاج فيه الزمالك الفوز بثلاثة نظيفة، من أجل العبور للدور التالي.

وأتم المصدر: نادي الزمالك ينتظر الحصول على الموافقة خلال الساعات المقبلة، من أجل إعلان زيادة أعداد الجماهير بشكل رسمي.

وتقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، يوم 30 من الشهر الجارس، في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.