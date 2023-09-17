أون تايم سبورتس تنقل مباراتى بيراميدز مع الجيش الرواندى وفيوتشر وسيجندا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراتى بيراميدز مع الجيش الرواندى فى دوري أبطال أفريقيا، ومودرن فيوتشر مع سيجندا بيج ستارز التنزانى فى الكونفدرالية، والمقرر لهما الرابعة عصر اليوم الأحد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة بيراميدز والجيش الرواندى.

فيما تنقل قناة أون تايم سبورتس 2 مباراة فيوتشر وسيجندا التنزانى.

ويحل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي أن يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سيجندا بيج ستارز التنزاني فى الرابعة عصر اليوم، الأحد على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات دور 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.