شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 30 سبتمبر موعدًا لمواجهة الإياب أمام أرتا سولار الجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.