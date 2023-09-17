شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام سينجيدا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا فى الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة البدلاء:

أحمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، احمد عاطف ، محمد محمود

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني بعد قليل وفي تمام الرابعة عصراً، على ملعب عزام، بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.