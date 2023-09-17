شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة الدورى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد 2023/2024، والتي أقيمت قرعتها الأسبوع الماضى بالعاصمة الإدارية، وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدور الأول بالدورى المصرى 2023 - 2024 متضمناً المواعيد والملاعب.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة من البطولة ومواعيد المباريات..

كم عدد نسخ بطولة الدورى قبل انطلاق النسخة الجديدة؟

تحمل النسخة الجديدة من بطولة الدورى رقم 65، حيث سبق وأقيمت 64 نسخة من بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية.

متى تقام بطولة الدورى للموسم الجديد؟

تنطلق مباريات البطولة غدا، الاثنين، وتقام مباراة واحدة تجمع البنك الأهلى وطلائع الجيش.

ما الفرق الصاعدة حديثاً للدورى الممتاز؟

نجحت فرق الجونة وبلدية المحلة وزد في الصعود إلى الدورى الممتاز للموسم الجديد، وسط تحدٍ ومنافسة قوية بين جميع الفرقف المتنافسة في البطولة المحلية.

وماذا عن باقى مباريات الأسبوع الأول من البطولة؟

مواجهات الأسبوع الأول تبدأ الاثنين بمواجهة وحيدة بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، وتستكمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث يلتقى الثلاثاء نادى زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع الإسماعيلي فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الأهلى مع المصري فى السابعة مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية. عصر الأربعاء المقبل فى الرابعة تحديداً يلتقي إنبي مع الداخلية باستاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباراتان فى السابعة مساءً حينما يواجه المقاولون العرب بلدية المحلة العائد بعد غياب 15 عاما باستاد المقاولون العرب، فيما يلتقي في نفس التوقيت سموحة مع الجونة باستاد الإسكندرية. وتختتم مباريات الجولة الخميس المقبل بمواجهة فاركو أمام فيوتشر في الرابعة عصرا باستاد برج العرب، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا فى السابعة مساءً باستاد الإسكندرية، وهو نفس توقيت المواجهة المرتقبة والتى تمثل قمة مواجهات الأسبوع الأول بين الزمالك وبيراميدز باستاد الدفاع الجوي.

ماذا عن صفقات الأندية فى الموسم الجديد ؟

تصدر نادى زد أعلى الأندية من حيث عدد الصفقات الصيفية وأبرم 22 صفقة، بينما حل الداخلية ثانيا برصيد 18 صفقة وبلدية المحلة العائد للدور ثالثا برصيد 17 صفقة، فيما اكتفى الأهلي بثلاث صفقات فقط، ويعتبر إنبي أقل الأندية قيدا للصفقات بعد الزمالك والإسماعيلي المحرومان من القيد وضم الفريق البترولي لاعبين فقط.