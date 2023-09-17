شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تتوجه إلى ملعب مباراة سينجيدا فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة فريق مودرن فيوتشر من مقر إقامتها بالعاصمة التنزانية دار السلام، نحو ملعب عزام، استعدادا لخوض مباراة سينجيدا بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني في الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد مع بعثة مودرن فيوتشر المتجهة نحو ملعب عزام، سفير مصر بتنزانيا السيد شريف إسماعيل، برفقة أيمن منصور عضو مجلس إدارة النادي، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي.

وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج وسموحة خلال معسكره الأخيرة بالإسكندرية، فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.



علاء ميهوب



فريق فيوتشر