شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه وجهاز المريخ السودانى يتابعون بيراميدز أمام الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني المصري لفريق نادي المريخ السوداني، بقيادة أسامة نبيه، على متابعة فريق بيراميدز فى مباراته أمام الجيش الرواندي فى بداية مشواره بدوري الأبطال، على ملعب بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على نظيره الخميس الرواندي فى الرابعة عصر اليوم بملعب بيلي كيجالي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد أسامة نبيه وجهازه الفني فى ملعب المباراة من أجل متابعة بيراميدز، حيث التقى مع ممدوح عيد رئيس النادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات وباقى أفراد البعثة وتمنى التوفيق للفريق فى مشواره بالبطولة القارية.

يذكر أن فريق المريخ السوداني يتواجد في كيجالي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال.