شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح يصعد لنهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد على صالح، لاعب منتخب تنس الطاولة "رجال"، فى التأهل للدور النهائي من بطولة أفريقيا التى تقام بتونس وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى، بعد التغلب على منافسه الكونغولى بنتيجة 4/2 فى نصف نهائي المنافسات .

ويخوض أحمد صالح منافسات النهائي فى الثامنة والنصف مساء اليوم أمام اللاعب النيجيري أرونا كوادرى، كما تلتقى دينا مشرف مع هنا جودة في الثامنة مساء في نهائى البطولة أيضا.

وتوج منتخب تنس الطاولة سيدات ورجال بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق وحجز مقعدين للفردي، وحققت فرق السيدات ذهبية بطولة أفريقيا في تونس على حساب نيجيريا 3-0، كما أحرز رجال تنس الطاولة ذهبية البطولة بالفوز علي نيجريا 3-1أيضا .

ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام، ويرافق البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور الجمعية العمومية.