شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: طلبنا حضور 50 ألف مشجع أمام أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن النادى طلب السماح بحضور 50 ألف مشجع فى مواجهة العودة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف عبد الواحد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مسئولى الزمالك طلبوا حضور 50 ألف مشجع فى مباراة العودة، والتى تحدد إقامتها فى السابعة مساء يوم 30 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.