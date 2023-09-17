شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر جدول ميداليات بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث بـ3 ذهبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت مصر بذهبية منافسات التتابع المختلط فى بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي الليتوانية، لتتصدر مصر جدول ميداليات البطولة برصيد ثلاث ذهبيات.

وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في التتابع المختلط برصيد 1353 نقطة بالفريق المكون من زينه عامر ومعتز وائل، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب المانيا برصيد 1333 نقطة ثم ليتوانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1315 نقطة.

يذكر أن المنتخب المصري اختتم البطولة بذهبية التتابع المختلط لتكون حصيلة البطولة 3 ذهبيات، حيث افتتحت مصر منافسات البطولة بذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم، وحصلت ملك إسماعيل، وأميرة قنديل، وزينة عامر على ذهبية الفرق.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين وهم “محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام”، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي “ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر”.

ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـي المستشار الفني والمدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك.