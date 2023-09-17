رسميا.. تحديد موعد مباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أنه تم تحديد موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على استاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لتعديل موقفه بالفوز في مباراة العودة والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن الزمالك كان قد تأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.