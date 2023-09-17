شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الدبلومة الأفريقية D24 وD25 بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الدبلومة الأفريقية D24 وD25 باستاد الجيش بالسويس، فى إطار الدورات المتواصلة من إدارة المدربين لتجهيز وتأهيل المدربين، للحصول على الرخص التدريبية التي تؤهلهم للعمل محليًا وقاريًا.

ويشارك فى الدورة 60 متدربًا من محافظة السويس، وتم إجراء الاختبارات المهنية والمهارية والنظرية والعملية والمقابلة الشخصية، وقدم اليوم جمال محمد على مدير إدارة المدربين محاضرة حول الوحدات التدريبية لمراحل السنية الصغيرة، ومهارات وخصائص المدرب الرياضي.

يشرف على الدورة محسن حسانين المدير التنفيذي لفرع السويس لكرة القدم، وتستمر الدورة لمدة ثمانية أيام بعدد ساعات 72 ساعة طوال فترة الدبلومة، بالإضافة إلى اليوم الخاص بالمقابلة الشخصية للمتدربين.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم، افتتح الجمعة الماضي، الدبلومة التدريبية الافريقية D23 بالبحر الأحمر، وشارك في الدبلومة 29 مدربا بعد استبعاد أحد المدربين لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية والاختبار المهاري الذي تم اجراءه عن طريق جمال محمد علي وأشرف موسي المحاضر الرئيسي للدوره وأسامة عمارة.