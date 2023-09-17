شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجيش الرواندى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا باستاد بيلي كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبى بين الفريقين. وشهد الشوط الأول خروج أحمد توفيق مصابا وشارك بدلا منه بلاتي توريه.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي .

وخرج من قائمة المباراة الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.