شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا: مباريات القمة فى الموسم الجديد بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن كل مباريات الموسم الجديد ستقام بحكام مصريين، بما فى ذلك مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك وغيرها من اللقاءات المهمة، موضحا أنه لن يتم استقدام حكام أجانب، وأن ذلك يعتبر من أهم ملامح خطة التطوير التى اتفق مع اتحاد الكرة عليها.

وكشف البرتغالي فيتور بيريرا عن استعدادات اللجنة الرئيسية للموسم الجديد فى الدوري الممتاز، المقرر انطلاقه غداً، وقال البرتغالي فيتور بيريرا فى المؤتمر الصحفي، "عملنا على مناقشة قوانين جديدة خاصة بلجنة الحكام، وأقيمت دورة تأهيلية لمراقبين الحكام مؤخرا وجرى اختيار 48 مراقبا جديدا".

وأضاف بيريرا، تم اختيار 36 حكمًا إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكما مساعدا فى دوري الموسم الجديد.

وأشار بيريرا إلى أن الإعلان عن قائمة محددة للحكام أمر طبيعي مثلما يقوم كل فريق بتحديد قائمته في الموسم. وأكد بيريرا أنه يبذل قصاري جهده من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر منذ وصوله خلال الشهور الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، "وصلت مصر منذ ستة أشهر، وأعمل 7 أيام فى الأسبوع كونى محترفا وأحب عملي.. وعدت المصريين بتطوير التحكيم وسأبذل قصارى جهدى من أجل ذلك، وحزين من هجوم الحكام الكبار علىّ".