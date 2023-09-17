دورة سان دييغو: كرايتشيكوفا تظفر بسابع لقب في مسيرتها

الرياص - اسماء السيد - سان دييغو (الولايات المتحدة): ظفرت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس قبل عامين والمصنفة الثانية عالمياً سابقاً، بدورة سان دييغو الأميركية لكرة المضرب ليل السبت الأحد، بفوزها على الأميركية صوفيا كينين 6-4، 2-6، و6-4.

وبهذا الفوز، حققت كرايتشيكوفا البالغة من العمر 27 عاماً والمصنفة 13 عالمياً حالياً، لقبها السابع في مسيرتها والثاني لها هذا العام، بعد دورة دبي في شباط/فبراير الماضي، حيث تغلبت في النهائي على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً حينها.

وفازت التشيكية بعد مباراة صعبة استمرت ساعتين و38 دقيقة، على كينين صاحبة المركز 93 عالمياً والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وسيمنح هذا الانتصار كرايتشيكوفا عودة إلى قائمة العشر الأوليات في التصنيف العالمي، متقدمة مباشرة على الفرنسية كارولين غارسيا (11) التي خرجت من الدور ربع النهائي.