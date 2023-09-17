"فرمان صارم"..قرار الخطيب ضد لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت قناة أون تايم سبورت، عن أول قرار من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، ضد لاعبي الفريق بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان المارد الأحمر، قد خسر لقب كأس السوبر الإفريقي، بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق زين الدين بلعيد من ضربة جزاء بالدقيقة “45” من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

ووفقاً لقناة “أون سبورتس” ، فأن إدارة الأهلي قررت فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر ضد اتحاد العاصمة.

وأوضحت القناة، أنه تم توقيع العقوبات المالية وفقاً للوائح التي تنص على خصم جزء من المستحقات حال خسارة هذه البطولة.

وينتظر المارد الأحمر خوض مواجهة قوية ضد نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.