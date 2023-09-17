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بهدف تروسارد.. أرسنال يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال وإيفرتون، في تمام الساعة الـ6.30 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز.

وواصل فريق أرسنال تقديم مستوياته الممتازة منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023/24، بالفوز على إيفرتون.

لم يشهد شوط المباراة الأول أي أهداف أو احداث مهمة، حيث بدأ لاعبو أرسنال المباراة بضغط على دفاعات إيفرتون، لكن لم ينتج عنه أي شئ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني زاد لاعبو أرسنال الضغط على دفاعات إيفرتون لتسجيل هدف التقدم لكن دون فائدة.

لم يمل لاعبو الجانرز وظلوا يصنعون الهجمات، ليسجل البديل البلجيكي تروسارد الهدف الأول في الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بنتيحة 1-0.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ13 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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