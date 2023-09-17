شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17/9/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها فيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، وقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى افتتاح الدوري، وكولر يستعين بأفشة وبيرسى تاو وموديست فى هجوم الأهلى أمام المصري.
فيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية
خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بيراميدز يتعادل سلبيًا مع الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال
تعادل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سلبيًا مع الجيش الرواندى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد بيلي كيجالي.
أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن كل مباريات الموسم الجديد ستقام بحكام مصريين، بما فى ذلك مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك وغيرها.
توجت مصر بذهبية منافسات التتابع المختلط فى بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري.
الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه الأجانب خلال ساعات.. ولائحة تحفيزية جديدة
يجهز مسئولو نادى الزمالك المستحقات الخاصة باللاعبين الأجانب لصرفها فور وصول البعثة البيضاء إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
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