حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

توجت مصر بذهبية منافسات التتابع المختلط فى بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري.

الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه الأجانب خلال ساعات.. ولائحة تحفيزية جديدة

يجهز مسئولو نادى الزمالك المستحقات الخاصة باللاعبين الأجانب لصرفها فور وصول البعثة البيضاء إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023، كما حدد اتحاد الكرة 8 نوفمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، بينما تقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى فى نفس الدور يوم 4 أكتوبر المقبل.