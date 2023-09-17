شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن التعاقد مع محمود البدرى مدافع فريق سيراميكا.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر
وتعد صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.
وكان فريق فاركو قد تعاقد أيضا مع صلاح باشا لاعب فريق جويجليانو الإيطالي، ومنتخب مصر للشباب، بعقد يمتد 4 مواسم مقبلة تنتهي في يوليو 2027.
ويعد صلاح الدين رضا والشهير بـ صلاح باشا أحد أهم عناصر منتخب مصر للشباب، ومن اللاعبين الذي تعول عليهم الجماهير المصرية الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصبح مهاجم منتخب مصر الأول، خاصة أنه محترف في إيطاليا.
وكان صلاح باشا أحد لاعبي فريق الأهلي، حيث خطف الأنظار خلال السنوات الماضية، رغم أنه من مواليد 2003، إلا أن هناك دائمًا متابعة له بعد احترافه مبكرًا، ما جعل الجميع يرى فيه مستقبل هجوم منتخب مصر.
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