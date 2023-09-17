شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن التعاقد مع محمود البدرى مدافع فريق سيراميكا.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي، في التعاقد مع محمود البدري، مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل بالدوري المصري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

وتعد صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.