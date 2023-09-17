شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بلقب البطولة الأفريقية للسيدات والتى تقام بتونس بعد التغلب على دينا مشرف بالدور النهائي بنتيجة 4/1. وتأهل منتخبا الرجال والسيدات إلى أوليمبياد باريس على حساب نيجيريا بالإضافة إلى التتويج بالبطولة الأفريقية. وتوجت هنا جودة بلقب البطولة الأفريقية مع منتخب السيدات وتأهلت لأولمبياد باريس رفقة المنتخب. وبذلك تأهلت هنا جودة لأولمبياد باريس فى منافسات الفردوس بجانب مشاركتها مع المنتخب.

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