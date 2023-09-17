شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك لـ"الخليج 365": طلبنا حضور 50 ألف مشجع أمام أرتا سولار فى الكونفدرالية.

الزمالك لليوم السابع: طلبنا حضور 50 ألف مشجع أمام أرتا سولار فى الكونفدرالية

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن النادى طلب السماح بحضور 50 ألف مشجع فى مواجهة العودة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يحدد 30 سبتمبر موعدًا لمواجهة الإياب أمام أرتا سولار الجيبوتى

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه الأجانب خلال ساعات.. ولائحة تحفيزية جديدة

يجهز مسئولو نادى الزمالك المستحقات الخاصة باللاعبين الأجانب لصرفها فور وصول البعثة البيضاء إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات تأهيلية للزمالك فى فندق الإقامة بتنزانيا قبل العودة إلى القاهرة

أدى لاعبو الفريق الكروى بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.

الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لاتحاد السلة ويقيد لاعبيه فى الموسم الجديد

قام مسئولو نادى الزمالك بسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادى لدى اتحاد السلة، قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد