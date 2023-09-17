شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤدى مرانه الرئيسى لمواجهة الأهلى.. وعلى ماهر يجهز مفاجأة فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وفي حال مشاركة محمود حمادة ستكون مفاجأة على ماهر للأهلي، خاصة أن اللاعب انضم قبل يومين لتدريبات الفريق، بعدما نجح المصري في حسم الصفقة باليوم الأخير من فترة القيد.
وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.
وتنطلق غدا الإثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".
ونجح النادي المصري فى إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، ودعم صفوفه بـ11 لاعبًا هم: محمود حمادة قادما من فاركو، باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي، يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب، سمير فكري قادما من الداخلية، فخر الدين بن يوسف قادما بيراميدز في صفقة انتقال حر، أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر، محمد الشامي في صفقة انتقال حر، أحمد عيد في صفقة انتقال حر، ميدو جابر من سيراميكا، أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، وليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني.
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