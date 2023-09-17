شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عزب يتخلف عن السفر مع سلة الأهلى إلى سنغافورة للمشاركة بكأس العالم لأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلف عمر عزب، لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلي، عن السفر إلى سنغافورة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجارى.

وجاء عدم سفر عمر عزب إلى سنغافورة بسبب إصابته بفيروس A ويخضع حاليا للعلاج والفحوصات والتحاليل الطبية.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عمر عبادة، نوريس كول، إيهاب أمين، محمد أبو النصر، مؤمن خيرى، عمرو زهران، عمرو الجندى، يوسف المعداوى، مروان سرحان، مايكل فاكوادى، عمر طارق، سيف سمير، ومصطفى كيجو.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى:

21 سبتمبر مباراة الأهلى مع إيجنايت الأمريكى

22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلى

وتقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة يلعبان على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما يلعب الأخيران على المركزين الخامس والسادس.