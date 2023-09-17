بطولة ألمانيا: فوز تاريخي أول لهايدنهايم بين الكبار

الرياص - اسماء السيد - برلين: حقق هايدنهايم فوزاً تاريخياً هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4 2 الأحد في المرحلة الرابعة من الموسم الجديد.

وبعدما بدأ مشواره الأول على الإطلاق بين الكبار بهزيمتين وتعادل كان بطعم الفوز في المرحلة الماضية على أرض مضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل 2 2 بعدما كان متخلفاً بهدفين، نجح هايدنهايم الأحد في الخروج منتصراً على حساب ضيفه بريمن الذي يبدو أنه يعاني من عقدة على أرض منافسه إذ خسر عليه عام 2011 في مسابقة الكأس (1 2)، ثم تعادل في إياب ملحق الهبوط والصعود عام 2020 (2 2) وخسر في دوري الدرجة الثانية عام 2022 (1 2).

وأنهى هايدنهايم الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين عبر تيم كلاينديست (5 من ركلة جزاء) وإيرين دينكسي (44) الذي كان يواجه فريقه الأصلي بما أنه معاراً من بريمن حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن بريمن عاد الى اللقاء في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر مارفن دوكش الذي تابع برأسه ركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها الحارس (49)، وميتشل وايزر (64).

إلا أن دينكسي ضرب مجدداً وأعاد فريقه الى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني (68) قبل أن يحسم يان نيكلاس بيسته النتيجة بهدف رابع لأصحاب الأرض (76)، مؤكداً بذلك الهزيمة الثالثة هذا الموسم لبريمن في أربع مباريات.

وقال دينكسي (21 عاماً) عن مواجهة فريق مسقط رأسه، قائلاً "إنه شعور رائع. سجل ثنائيتي الأولى في الدوري الألماني وجاءت ضد بريمن بين جميع الفرق الأخرى"، مضيفاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "عائلتي بأكملها هنا اليوم، وبالتالي لا يمكن للأمور أن تكون أفضل من ذلك".

وجاء الفوز الأول لهايدنهايم في "بوندسيلغا" في ذكرى احتفال مدربه فرانك شميدت باستلامه المهمة قبل 16 عاماً، ما يجعله المدرب الأكثر خدمة مع فريق واحد في تاريخ الدوري الألماني.

واستلم ابن الـ49 عاماً مهمة الاشراف على الفريق في 2007 حين كان ينافس في الدرجة الخامسة، لكنه رفض الأحد تحميل الفوز على بريمن أكثر مما يستحق، قائلاً "لا شيء خارق في الفوز الذي تحقق اليوم. كانت مجرد مباراة رائعة في كرة القدم".

وفرط دارمشتات بفوزه الأول في الدرجة الأولى منذ تغلبه على فرايبورغ 3 0 في 29 نيسان/أيار 2017، وذلك بتعادله مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 3 بعدما كان متقدماً 3 0.

وبدأ دارمشتات مشوار عودته الى "بوندسليغا" لأول مرة منذ موسم 2006 2017 بثلاث هزائم متتالية، لكنه بدا عازماً الأحد على تحقيق انتصاره الأول، منهياً الشوط الأول أمام ضيفه القادم من تعادل وهزيمتين في المراحل الثلاث الأول متقدماً بثلاثية مارفين ميهليم (8) والكرواتي ماتيّ ماغليتشا (10) وتيم سكاركه (33).