الموت ..يفجع “محمود شيكابالا” قائد الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - توفى منذ قليل، زوج شقيقة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك.

وأعلن محمد نور الصديق المقرب لمحمود شيكابالا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة سعيد علي زوج شقيقة شيكابالا.

وكشف صديق قائد الزمالك، أن العزاء سيقام في جمعية إدفو بمحافظة أسوان، داعيا الجميع بالدعاء له بالرحمة.

ومن المقرر أن يصل محمود شيكابالا فجر غدا إلى القاهرة، حيث يتواجد مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، بدولة تنزانيا خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.