شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يحقق عودة موفقة الى إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المدافع المخضرم سيرخيو راموس عودة موفقة الى فريق مسقط رأسه إشبيلية الذي خرج منتصراً للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه لاس بالماس 1-0 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض راموس مباراته الأولى بألوان إشبيلية منذ 28 أغسطس 2005، أي 18 عاماً و20 يوماً بالتحديد، بعدما عاد اليه هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان ثاني تجربة لابن ال37 عاماً بعيداً عن الأندلس بعد ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه بين 2005 و2021 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة.

ويبدو أن مشاركة الدولي السابق تركت أثرها الإيجابي على إشبيلية، إذ حقق فريق المدرب خوسيه لويس منديبيلار انتصاره الأول في هذا الموسم الذي بدأه بثلاث هزائم متتالية.

ويدين بهذا الفوز إلى الوافد الجديد البديل البلجيكي دودي لوكيباكيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعد 10 دقائق على دخوله بدلاً من سوسو، ملحقاً بلاس بالماس، العائد إلى دوري الكبار لأول مرة منذ موسم 2017-2018، الهزيمة الثالثة في 5 مباريات.

وبذلك، تحضر إشبيلية بشكل جيد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يتواجه الأربعاء مع ضيفه لنس الفرنسي في المجموعة الثانية.

وأهدى المدافع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فريقه خيتافي فوزه الثاني على حساب ضيفه أوساسونا 3-2.

ضد فريق لم يسقط أمامه على أرضه منذ مارس 2008 (0-2)، بدا خيتافي في طريقه للاكتفاء بالتعادل الثاني له هذا الموسم قبل أن يقول ماكسيموفيتش كلمته في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، مانحاً فريقه الانتصار الثاني ونقطته السابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما افتتح الصربي الآخر ستيفان ميتروفيتش التسجيل لخيتافي في الدقيقة 36 قبل أن يرد الضيوف في الدقيقة الأخيرة بهدف إيكر مونيوس (45).

وعاد خيتافي ليتقدم في الشوط الثاني بفضل رأسية خوسيه أنخل كارمونا (51)، لكن أوساسونا أدرك التعادل مرة أخرى من خلال ركلة جزاء نفذها الكرواتي أنتي بوديمير (57)، ثم بقي التعادل سيّد الموقف حتى الدقيقة 86 حين خطف ماكسيموفيتش الانتصار لأصحاب الأرض، ملحقاً بالضيوف الهزيمة الثالثة في خمس مباريات.

مشاركة غرينوود

وشارك في ربع الساعة الأخير في صفوف خيتافي الجناح الإنجليزي الدولي السابق مايسون غرينوود القادم إليه من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، وذلك في أول مباراة له منذ أكثر من عام ونصف العام بعد مواجهته اتهامات بمحاولة الاعتداء على صديقته.