شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس لم يؤكد مشاركة نيمار أمام نافباخور الأوزبكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

انتقد البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، عدم فتح عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا، مستغرباً اقتصار المشاركة على خمسة لاعبين فقط.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال، مساء الاثنين، أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي: عندما لعب الهلال نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد كان الأخير بعدد مفتوح من الأجانب، عكس الهلال الذي تأثر بسبب محدودية العدد.

وأعلن خيسوس غياب نجمه سالم الدوسري عن المباراة للإيقاف مباراتين، في حين أوضح المدرب البرتغالي أن مشاركة البرازيلي نيمار بعد شعوره ببعض الآلام لم تتقرر بعد، والحال ينسحب على مواطنه ميشايل.

وأكد خيسوس أن الهلال ليس غريباً على دوري أبطال آسيا وهو بطل البطولة لعدة مرات، وبالتالي دائماً في طليعة المرشحين، والبطولة في طليعة الاهتمام.

وعن المباراة قال: مهم جداً أن نفوز في المباراة الافتتاحية لإعطاء زخم لمشوارنا بتجاوز دور المجموعات.