شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لأكواثلون «الشارقة الحمرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في أكواثلون الشارقة - الحمرية الذي يقام الأحد المقبل بشاطئ الحمرية، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس للموسم الحالي، ويستهدف 200 مشارك من الجنسين بمختلف الأعمار.

تشمل الفعالية سباقات: سوبر سبرينت في السباحة لمسافة 350 م والجري لمسافة 2.5 كلم، وسبرينت في السباحة لمسافة 750 م والجري لمسافة 5 كلم، وجونيور للأطفال بالسباحة لمسافة 150 م والجري لمسافة 1.5 كلم، وتضم فئات المواطنين، والمفتوحة للرجال والسيدات، وينطلق أولها للصغارالساعة 6.10 صباحاً وبعدها ب10 دقائق سبرينت ثم الساعة 6.25 صباحاً سوبر سبرينت ليتم تتويج الفائزين 7.30 صباحاً.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس إن الفعالية بلغت نسختها الثالثة بعد النجاح الكبير الذي شهدته في العامين الماضيين، وأضاف: «نتطلع لتحقيق المزيد من النجاح بمشاركة أكبر وحماس أعلى من المشاركين، الذين حرصنا على أن يحصل كل منهم على ميدالية تذكارية تؤرخ المشاركة، بخلاف الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي سيحصل عليها الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل فئة.