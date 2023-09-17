شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد يذكر.. «ملك اليد» يفتتح الموسم بكأس الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

افتتح فريق رجال الشارقة لكرة اليد الموسم الرياضي 2023-2024 بالتتويج بلقب كأس الاتحاد لكرة اليد، على حساب فريق مليحة 24- 16 في المباراة النهائية للمسابقة المقتصرة على مشاركة اللاعبين المواطنين.

لاشيء جديد.. الشارقة أحرز كالعادة لقب بطولة في كرة اليد، وهو مادرج على فعله في السنوات الأخيرة حيث هيمن من دون منافس على كل البطولات.

ويُعد هذا اللقب رقم 42 في سجل «ملك اليد» لفرق الرجال، بعدما حصد درع الدوري العام 17 مرة و10 ألقاب في كأس رئيس الدولة، و5 بطولات في كأس السوبر، وكأس الإمارات 5 مرات، و3 كؤوس في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والحصول على كأس الاتحاد 2023-2024، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023.

وبعد الفوز بكأس الاتحاد اتجهت أنظار «ملك اليد» نحو البطولة الثانية والتي ستكون بمواجهة شباب الأهلي في كأس السوبر المقرر غداً الثلاثاء بصالة النصر.

رسالة شكر

في مبادرة من إدارة الناديين قبل انطلاق نهائي كأس الاتحاد، حمل لاعبو الفريقين رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود للرياضة والرياضيين، ومتابعته وتوجيهاته التي يضعها أبناء الإمارات ومنتسبو الرياضة في الإمارة الباسمة دائماً أمامهم في جميع المحافل والاستحقاقات كدافع للتميز والتفوق الرياضي.

فريق مجتهد

من جهته، تحدث عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأشاد بفريق مليحة ووصفه بأنه نادٍ مجتهد، وقال: النادي بصفة عامة يجتهد للأفضل دائماً ونحن سعداء بمردود فرق أنديتنا في كافة المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية لأن اهتماماتنا لا تقتصر على الرياضة والتنافس الرياضي فحسب؛ بل أنديتنا تساهم في بناء أجيال وتخريج قادة.

وعاد الحزامي للحديث عن فريق اليد بنادي مليحة وقال: حرصت على لقاء اللاعبين لأنهم سبق لهم تحقيق بطولة نادي الجزيرة وسبق لهم الوصول للنهائي مرتين، وفرضوا أنفسهم في الساحة بقوة، ووصولهم للنهائي نحن نعتبره إنجازاً وبطولة والأهم من ذلك أنهم فازوا وتفوقوا بارتياح وحققوا نتائج جيدة على أندية سبقتهم بعشرات السنوات في التأسيس.

وأضاف: أندية الإمارة في عيوني وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأوضح أن العمل في مجلس الشارقة الرياضي يسير وفق الرؤى والأهداف والتوجيهات السديدة لحاكم الشارقة، وقال: أتمنى أن نوفق في إعطاء كل ذي حق حقه؛ فالأمانة ثقيلة وصعبة كوننا مسؤولين عن 24 نادياً والأمر ليس سهلاً، فالشارقة أصبحت علامة فارقة في دنيا الرياضة، والفوز والخسارة في المنافسات ليست الأهم، بل الأهم الثراء الثقافي والرياضي المجتمعي.

أما فيما يتعلق بنادي الشارقة فقال: إنجازات «الملك» تتحدث عن نفسها فهو من دون شك نادٍ كبير ومميز من كل النواحي بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من سمو حاكم الشارقة له ولبقية الأندية، ونادي الشارقة متميز وصاحب إنجازات وبطولات في كل الألعاب وهو سيد الساحة في الألعاب الجماعية، بداية بكرة القدم التي حقق فيها 4 بطولات في الموسم الماضي، وفي اليد اكتسح الساحة بالكامل، وفي السلة كان له نصيب، وفي الألعاب الفردية والقتالية حدّث ولاحرج لايستطيع أحد مضاهاة إنجازاته.

وحول التوجّه في المراحل السنية قال: شعارنا واضح وهو مقولة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي يسعدني أن أختم بها حديثي لكم «عيالي وباحفظهم».