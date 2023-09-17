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«الحطاب» بطل كأس الوثبة في مضمار لنجفيلد

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي وبيتر همرسلاي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف «صفر إلى 55»، البالغ جائزته المالية 4 آلاف جنيه استرليني، والذي أقيم بمضمار لنجفيلد بارك، في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتذب السباق لمسافة 2600 متر، 8 خيول عربية أصيلة، وكان «الحطاب» بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، الأبرز بين المتنافسين، وتصدر في آخر 400 متر، وحافظ على ثباته جيداً، قبل أن ينتزع الفوز بسهولة بفارق 4 أطوال عن «ألوف» لستيف بلاك ويل، بقيادة لويس ساندرس، فيما جاء ثالثاً بفارق 6 أطوال عن الثاني «هيريتاج فالنتينو» لآر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين وقيادة جيمي جابيني، وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات،زمناً قدره 3:00:74 دقيقة.

وقالت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نهنئ «الحطاب» والفريق الفائز بالسباق ويسعدنا أن يفوز بالسباق أحد المربين الصغار، لأن أحد الأهداف الرئيسية لسلسلة فحول الوثبة، تشجيع تربية خيول السباق العربية حول العالم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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