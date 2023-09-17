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«الزعيم» يتصدر بطولة العين إيفاليويشن للشطرنج

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة العين إيفاليويشن الفرقية للشطرنج «العين 2023»، بمشاركة 6 فرق هي الزعيم والملك والفرسان والعميد وأصحاب السعادة والسماوي.

وتصدر فريق «الزعيم» منافسات البطولة عقب الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وجاء فريق «الملك» في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من خلال انتصارين وتعادلين، بينما حل فريق «الفرسان» في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد فوز واحد و3 تعادلات.

ويتكون كل فريق من 5 لاعبين، 4 منهم من اللاعبين الأساسيين ولاعب احتياطي.

وأكد هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة تقام في إطار خطة إدارة النادي للتطوير الشامل، حيث تقام بالنظام السويسري من 5 جولات يتأهل بعدها الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، بحيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ليصعد الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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