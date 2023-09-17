شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفوز بكأس الجودو لفئة الرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي خورفكان بطلاً لبطولة كأس الاتحاد للجودو، في فئة الناشئين، بينما نال فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ميداليات الفردي لفئة الرجال، وتوج نادي الشارقة، بطلاً لفئة الأشبال، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة الرياضي في الحزانة بمشاركة 245 لاعباً من 9 أندية وأكاديمية في الدولة.

حصل خورفكان على 5 ميداليات ذهبية كانت من نصيب كل من أشرف طارق لوزن تحت 60 كغم، وسيلسو دايذوا لوزن تحت 66 كغم، واللاعب الدولي سعيد النقبي في وزن تحت 73 كغم، وعلي القادري في وزن تحت 100 كغم، وسعيد القادري في وزن فوق 100 كغم، وحقق المركز الثاني لاعب نادي اتحاد كلباء كريموف اكتور في وزن تحت 81 كغم، والثالث الذهبي محمدو عبدالرشيد من فريق أكاديمية أوليمبكس في وزن تحت 90 كغم.

الأشبال

وعلى مستوى الأشبال، حقق المركز الأول فريق الشارقة برصيد 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكان الذهب من نصيب عبدالرحمن طاهر في وزن تحت 38 كغم، وخليفة محمد في وزن تحت 46 كغم، ومحمد بن حمو في تحت 50 كغم، وصقر محمد في 55 كغم، وايان أحمد في وزن تحت 60 كغم، وفي المركز الثاني حل نادي الفجيرة برصيد 4 ميداليات و4 فضيات و5 برونزيات بحصول ركان اليماحي لذهبية وزن تحت 34 كغم، وعمر صلاح في وزن 66 كغم، ويوسف العوض 73 كغم، ومحمود أحمد ذهبية في وزن تحت 81 كغم، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب خورفكان بحصول لاعبه بطي الهاشمي على ذهبية وزن تحت 42 كغم، بجانب 8 برونزيات.

الناشئون

وفي فئة الناشئين، أحرز نادي خورفكان المركز الأول برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، وكان الذهب من نصيب محمد النقبي في وزن 73 كغم، وحمد الهاشمي تحت 90 كغم، وعبدالرحيم الساعدي فوق 90 كغم، وفي المركز الثاني جاء الشارقة بذهبيتين من نصيب عبدالله طاهر في وزن تحت 60 كغم، وعبدالله حمو في وزن تحت 66 كغم، والفجيرة الثالث بذهبية عبدالرحمن حنيف، وحل اتحاد كلباء رابعاً بذهبية لاعبه حميد الهاشمي في وزن تحت 55 كغم.

وقام ناصر خليفة البدور نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم أمين السر العام المساعد رئيس اللجنة المنظمة، وعيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الرياضية الفردية في نادي الشارقة، وعبدالله زينل مشرف الألعاب في خورفكان بتتويج الفائزين. وأشاد المهندس حميد شامس الزرعوني عضو إدارة الألعاب الفردية بالشارقة، بنتيجة أبطال الجودو، مبيناً أنها جاءت تتويجاً للجهود التي بذلها الفريق خلال فترة الصيف.