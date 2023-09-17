شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتطلع إلى بداية قوية أمام السد الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض الشارقة في العاشرة، من مساء اليوم الاثنين، مباراة قوية في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على السد القطري في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الفيصلي الأردني، وناساف الأوزبكي، اللذين يلعبان في عمان.

ويطمح الشارقة إلى الذهاب بعيداً في هذه النسخة، ولاسيما بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلته والتدعيمات الجديدة، حيث ضم المالي موسى ماريغا قادماً من الهلال السعودي، والتونسي الدولي فراس العربي قادماً من عجمان، وسيباستيان تيغالي من الوحدة. كما يضم الشارقة من الأجانب في صفوفهالبوسني بينايتش والبرازيلي كايو واليوناني مانولاس، ومن المقيمين عثمان كمارا ولوان بيريرا، لذلك فإن الروماني كوزمين يتعين عليه اختيار 5 أجانب من بينهم لخوض المباراة.

استعداد جيد

وكان «الملك» بدأ الموسم بشكل جيد بعد تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بفوزه على باشوندهارا كينجز من بنغلاديش 2-0 في الدور التمهيدي، ثم تأهل للمباراة الفاصلة أمام تراكتور سازي الإيراني وفاز عليه على أرضه 3-1.

وعلى صعيد الدوري فاز على كلباء وخسر أمام الوصل، وقد اراحته القرعة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لذلك خاض مباراتين وديّتين أمام العربي أم القيوين وكارلا الهندي.

مشاركة سادسة

وتعد المشاركة الحالية هي السادسة لفريق الشارقة في دوري أبطال آسيا، والرابعة على التوالي، وكان الإنجاز الأكبر له في نسخة 2004، حينما تأهل إلى ربع النهائي. ويتسلح الشارقة بخبرات مدربه الروماني أولاريو كوزمين في دوري أبطال آسيا، بعدما خاض عدة تجارب تدريبية في منطقة غرب وشرق آسيا، كان من بينها قيادته السد نفسه موسم 2009-2010، كما قاد شباب الأهلي إلى نهائي عام 2015.

طموحات سداوية

ويطمح السد لتفادي إهدار أي نقاط في بداية مشوار المنافسة، لاسيما وإنه يلعب على أرضه، من أجل عدم تكرار خروجه من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين.

ويدخل الفريق القطري الفائز بلقب البطولة عام 2011، هذه المباراة بحالة فنية جيدة، بعد أن حقق انتصارين مقابل تعادل واحد في بداية مشوار المنافسة بالدوري القطري.

وبعد أن فقد لقب الدوري المحلي الموسم الماضي لمصلحة غريمه الدحيل، فإن السد يخوض منافسات هذا الموسم بطموحات كبيرة لحصد الألقاب. ويعوّل السد على مجموعة قوية من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الصيف الحالي، على غرار الإكوادوري غونسالو بلاتا، والبرازيليين باولو أوتافيو وجيوفاني هنريكي، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي.

ومع احتفاظ الفريق بلاعبيه السابقين الجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي غيلرمي توريس، فإن عليه أن يتخلى عن أحد الأجانب في ظل قاعدة (5 +1)، فيما تأكد تواجد حزباوي في القائمة بصفته الآسيوي الوحيد بين الجدد.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع الفيصلي في الشارقة، وناساف مع السد في نامانغان.

ويتأهل إلى دور ال16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.