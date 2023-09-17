شكرا لقرائتكم خبر الجبلين يربط تذاكر كأس الملك بمواجهة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربطت إدارة نادي الجبلين أولوية الحجز لتذاكر مباراة الفريق الأول أمام نظيره الهلال ضمن منافسات دور الـ(32) من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالمباراة الدورية أمام فريق جدة، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري يلو ، والتي يسعى خلالها الفريق الأول لتعويض خسارته الماضية أمام الفيصلي.

ودعت إدارة الجبلين جماهير فريقها بالمبادرة بالحجز وحضور مباراة جدة المقررة إقامتها غدا بحائل، وذلك للظفر بالحجز المبكر لتذاكر مباراة الهلال التي ستقام 25 سبتمبر على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

من جانب آخر أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق الأول الكيني جمعة مسعود عن إصابته بكدمة في الركبة أثناء مباراة منتخب بلاده الماضية أمام جنوب السودان ضمن مباريات الفيفا الودية.

وأكدت إدارة الجبلين أن اللاعب قد أكمل جاهزيته الفنية واللياقية قبل مباراة الفريق الدورية أمام العربي ضمن الجولة الثالثة وهو ما صادف وفاة والدته واضطراره للسفر لبلاده قبل استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده، وشارك أساسيا في اللقاء الودي الثاني أمام جنوب السودان وتعرض عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول إلى إصابة قبل استبداله اضطراريا بين شوطي المباراة.