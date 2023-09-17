شكرا لقرائتكم خبر مدافع الاتفاق هيندري: جودة اللاعبين جذبتني لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدافع نادي الاتفاق، الأسكتلندي جاك هيندري، عن أسباب انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ممتدحا جودة اللاعبين الموجودين حاليا في المسابقة السعودية.

وقال هيندري في تصريحات أوردها موقع «scotsman» الأسكتلندي «في مباراتي الأولى لعبنا ضد النصر، وهو فريق ساديو ماني وكريستيانو رونالدو»، مضيفا «لقد لعبنا أيضا ضد الهلال، الذي يضم ميتروفيتش ونيمار، وبالتالي فإن الجودة هناك تتحدث عن نفسها، هؤلاء هم نوع اللاعبين الذين ترغب في اللعب ضدهم، فهناك بعض من أفضل اللاعبين في العالم».

وأشار إلى أن هناك لاعبين بدوري روشن فازوا بالكرة الذهبية أكثر من مرة؛ لذا فهو يعتبر نفسه يلعب ضد منافس من أعلى المستويات من وجهة نظر كل المدافعين؛ لأن كل فريق لديه لاعبين مهاجمين رائعين.

وأوضح اللاعب «بالنسبة لي ولتطوري، فإن اللعب ضد هؤلاء المهاجمين سيجعلني أفضل، إنها تجربة أخرى ودوري مختلف وثقافة مختلفة»، وأكمل «الأمر جيد حتى الآن، وأنا هناك مع مدير فني جيد حقا، إنه شخص سيكون من الجيد جدا التعلم منه وأنا متأكد أن مستواي سيتحسن، لدي فريق جيد جدا وسيساعدني على التطور».

وأكد هيندري أن اللعب في بلدان وثقافات مختلفة سيساعد في تسهيل عمليات الانتقال، كما أن التعرض للغات المختلفة قد ساعده على النضج وأن يصبح شخصا أفضل.

وتابع «من الواضح أن الجو هناك حار للغاية؛ لكن ذلك ساعدني في اللعب ضد قبرص مع أسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا، يتم لعب المباريات في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية وفي جو رطب جدا، لكن هذا سيجعلني ألعب بشكل أكثر لياقة».

واختتم اللاعب تصريحاته بقوله «إن حياة لاعب كرة القدم تدور حول التفاني الشديد في اللعبة، بالنسبة لي، الأمر يتعلق بمحاولة أن أكون جيدا قدر الإمكان ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من الأشياء، للقيام بذلك عليك أن تكون مخلصا للغاية، وأن تتمتع بحياة تدور حول كرة القدم».

وكان «فارس الدهناء» قد ضم هيندري هذا الصيف، قادما من كلوب بروج البلجيكي، وقد حصد اللاعب خلال مسيرته العديد من الألقاب، حيث سبق له التتويج بلقب الدوري الأسكتلندي في مناسبتين، إضافة إلى لقبين في كأس أسكتلندا، ولقب في كأس الدوري الأسكتلندي، فضلا عن فوزه بلقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج.

يذكر أن الاتفاق يحتل حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

أبرز ما ذكره جاك هيندري: