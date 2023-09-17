أخضر التايكوندو يستعد لبطولة العالم بالمكسيك

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وعلى الصعيد ذاته غادر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى مدينة شنغهاي بالصين لإكمال برنامجه تحسباً لخوض دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية بداية من 23 سبتمبر الجاري، وشمل التجهيز معسكر بالرياض وواصل المرحلة الثانية في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، بتواجد (18) لاعبا ولاعبة بهدف الوصول لأفضل مؤشر من الجاهزية قبل خوض معترك المنافسات الآسيوية وبطولة العالم الألعاب القتالية نهاية أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى شارك حكام التايكوندو السعوديين مفضي العنزي، سعد الشهراني، فتح الدين القوزي في إدارة منافسات بطولة جاكرتا الدولية المفتوحة 2023 خلال الفترة من 14-16 سبتمبر الجاري.
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