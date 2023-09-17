الاتحاد يعود لدوري الأبطال بعد غياب 3 نسخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024، بمشاركة 40 فريقا تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

ويمثل السعودية في هذه النسخة من البطولة أندية «الهلال واتحاد جدة والنصر والفيحاء».

ويستهل الاتحاد مشواره في المسابقة اليوم ، حيث يلعب مع أجمك الأوزبكي.

كتيبة الاتحاد

يقود كتيبة الاتحاد، الذي حقق اللقب الآسيوي مرتين، المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي نجح في إعادة العميد لمنصات التتويج.

ويملك الاتحاد طموحات كبيرة في ظل تواجد كوكبة من النجوم تحت إمرته، مثل «كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو ولويس فيليبي وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو».

ووفقا لنظام البطولة في النسخة الحالية، فإن كل فريق سيشارك بقائمة لاعبيه الأجانب كاملة، على أن يختار المدرب 5 لاعبين فقط قبل كل مباراة، إضافة إلى سادس آسيوي.

ومن المتوقع أن يمنح سانتو الفرصة للوافد الجديد عبدالله المعيوف للمشاركة على حساب البرازيلي جروهي، كما سيتم استبعاد كورنادو لعدم الجاهزية.

الأدوار الإقصائية

على الجهة المقابلة، يشارك أجمك للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة، بعد نسخة 2021 حينما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.

ونجح أجمك في التأهل إلى دور المجموعات هذا الموسم بعد أن تجاوز السيب العماني والعربي القطري في الأدوار الإقصائية.

ويعول المدرب الأوزبكي ميرجلال قاسيموف على العديد من اللاعبين، أبرزهم «المهاجم الإسباني روبن سانشيز».