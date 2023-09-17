شكرا لقرائتكم خبر الجامايكي أنطونيو: صلاح لم يرفض الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب وست هام يونايتد، الجامايكي مايكل أنطونيو، أن نجم ليفربول ، الجناح المصري محمد صلاح، كان قريبا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مضيفا أن صلاح حقق كل شيء مع ليفربول، ولم يعد هناك شيء آخر لتحقيقه.

وقال أنطونيو في تصريحات نقلتها شبكة «sportskeeda» الرياضية: «صلاح لم يرفض العرض بأي حال من الأحوال، لقد وضع فريق «الحُمر» علامة «ممنوع الذهاب»، وكي نكون منصفين، فاللاعب لم يثر ضجة، لقد سمح لهم برفض انتقاله».

وأضاف: «ولكني أعرف حقيقة - إنها ليست حقيقة ولكني أقول مجرد حقيقة برأسي - لقد كان صلاح مستعدا للرحيل، ماذا يمكنه أن يفعل أيضا في ليفربول؟ لقد فعل كل ما يحتاج إلى القيام به في الدوري الإنجليزي».