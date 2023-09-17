الجامايكي أنطونيو: صلاح لم يرفض الدوري السعودي

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وقال أنطونيو في تصريحات نقلتها شبكة «sportskeeda» الرياضية: «صلاح لم يرفض العرض بأي حال من الأحوال، لقد وضع فريق «الحُمر» علامة «ممنوع الذهاب»، وكي نكون منصفين، فاللاعب لم يثر ضجة، لقد سمح لهم برفض انتقاله».
وأضاف: «ولكني أعرف حقيقة - إنها ليست حقيقة ولكني أقول مجرد حقيقة برأسي - لقد كان صلاح مستعدا للرحيل، ماذا يمكنه أن يفعل أيضا في ليفربول؟ لقد فعل كل ما يحتاج إلى القيام به في الدوري الإنجليزي».
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