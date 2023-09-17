الهلال يشق طريقه الـ24 في الآسيوية بعناصره العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشق فريق الهلال الكروي الأول عند الساعة الـ9 مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض طريقه الـ24 في عدد مشاركاته الآسيوية في دوري الأبطال حين يلاقي فريق نافباخور الأوزبكي في افتتاحيتهما المشتركة لمباريات المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، والتي تضم فرق ناساجي مازاندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

عناصر عالمية

ويدخل فريق الهلال هذه النسخة بصورة مختلفة عن المرات السابقة التي حقق فيها اللقب في 4 مناسبات أعوام 2001، 2019، 2021، 2022.

أكسبت لقب زعيم القارة وسيدها وبمشاركات عالمية منفردة بواقع ثلاث مـرات 2019، 2021، 2022.

حيث إن الفريق يدخل بعناصر عالمية بعد الدعم الحكومي الكبير للأندية السعودية التي تدفع أنظار العالم إلى متابعة دوري روشن للمحترفين وتسليط الضوء على النسخة الآسيوية الحالية التي ستكون استثنائية نتيجة لوجود نخبة نجوم العالم في الهلال، حيث سيتقدمهم قائد المنتخب البرازيلي نيمار دسيلفا ومواطنه مالكوم فيليب، إضافة إلى الصربي ميتروفيتش والحارس العملاق ياسين يونو والمدافع خاليدو كوليبالي.

قوته الهجومية

وستدفع عقارب ساعة المدير الفني للهلال البرتغالي خورخي جيسوس بالإمساك بزمام المباراة منذ البداية بعد أن عانق الفريق صدارة دوري روشن بـ 16 نقطة من 6 جولات، كشف خلالها الفريق قوته الهجومية بعد أن أكدتها مواجهة فريق الرياض الأخيرة والتي انتهت بسداسية مقابل هدف وحيد.

ويحدو الأمل للهلال في الوصول إلى النهائي التاسع في هذه النسخة بعد أن نجح في خطف 4 ألقاب منها، لاسيما وأن كل المعطيات تؤكد الفارق الفني الكبير لفرق غرب القارة عن البقية بعد ان التغيرات السريعة والمفاجئة في خارطة الكرة السعودية التي شهدت عدة استقطابات دولية على مستوى لاعبي القدم والمدربين، والذي سيعزز حضور الفريق الفني في مستهل مشواره القاري.

غياب سالم

ويفتقد فريق الهلال لخدمات سالم الدوسري، في مباراة اليوم، وذلك بسبب قرار انضباطي من قبل الاتحاد الآسيوي بالإيقاف مواجهتين، بخلاف الإيقاف التلقائي ثلاث مواجهات، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في النسخة التي خسرها الهلال.

ولا يغيب عن الأذهان الهلالية الطريقة التي سيتبعها فريق نافباخور الأوزبكي العائد للمشاركة القارية بعد غياب دام 13 سنة، بعد أن نجح في الوصول لدوري المجموعات على حساب الوكرة القطري بعد أن أقصاه في أغسطس الماضي بهدف وحيد ضمن الملحق الفاصل للبطولة.

في الطريقة التي تلعب بها الفرق الأوزبكية التي تعتمد على القوة الجسدية واللياقة العالية والطرق الدفاعية واتباع التحولات السريعة لاسيما عندما تكون المباريات خارج قواعد الفرق الأوزبكية.

والفريق الأوزبكي بقيادة مدربه صامويل بابايانيحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الأوزبكي، بفارق 7 نقاط خلف باختاكور المتصدر وهذا ما يدلل على الحضور الفني وقدرته على المنافسة في دوري المجموعات.

مسيرة الهلال في دوري الأبطال الآسيوي: