الهلال يتمسك بصدارة دوري روشن .. والاتحاد ينجو من مطب الأخدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (16 نقطة) بعد أن أتخم شباك الرياض بسداسية، في الإطلالة الأولى لنجمه البرازيلي نيمار ، بينما تراجع فريق التعاون للمركز الرابع عقب خسارته من النادي الأهلي، الذي صعد للمركز الثالث متساويا مع الاتحاد الوصيف (15 نقطة)، في حين حقق فريق الشباب أول فوز له هذا الموسم، بهدف دون رد من أمام الفيحاء.

فيما عاد فريق النصر من بريدة بفوز ثمين من أمام مستضيفه الرائد بثلاثية شهدت رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو لرصيده التهديفي إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين في جولته السادسة.

الاتحاد ينجو من مطب الأخدود

أنقذ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد فريقه من مقصلة الأخدود، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الربع الأخير من زمن المواجهة، في لقاء صعب خرج منه العميد بالنقاط الثلاث رغم الغيابات التي دخل بها اللقاء، وذلك عقب الخسارة بالريمونتادا من أمام الهلال بـ4 أهداف لـ3 في الجولة الخامسة، بالغا النقطة الـ15. فيما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة.

فرسان مكة يضربون فارس الجنوب بالـ4

في مكة أتخم فريق الوحدة ضيفه ضمك برباعية كان نصيب الأسد فيها للنسر النيجيري أوديون إيغالو (هاتريك)، في مواجهة تسيد فيه`ا فرسان مكة مجريات المباراة، ووصلوا إلى النقطة الـ9 في سلم الدوري.

فيما زادت أوضاع فارس الجنوب سوءا بتلقيه الخسارة الثالثة، عاجزا عن تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

الليوث تصحح مسارها من بوابة الفيحاء

صحح فريق الشباب مساره في دوري روشن بانتزاع أول فوز له بالدوري من أمام مستضيفه الفيحاء، برأسية مدافعه المغربي رومان سايس في الدقيقة الـ(52)، في أول قيادة لمدربه الموقت الأرجنتيني خوان براون، بعد إقالة مدربه الهولندي كايزر.

في إطلالة نيمار الأولى.. الزعيم يصعق المدرسة

في احتفالية صاخبة لجماهير الزعيم بالإطلالة الأولى لنجم السامبا البرازيلية نيمار، أتخم لاعبو الهلال شباك الصاعد حديثا لدوري الأضواء مدرسة الرياض بسداسية مقابل هدف، في مواجهة شهدت سيطرة هلالية بالطول والعرض على شوطي اللقاء، عزز معها فريق الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين بـ16 نقطة، بينما تلقى فريق الرياض الخسارة الثالثة له ليبقى على رصيده السابق بـ4 نقاط.

النموذجي يلحق الخليج بالأهلي

واصل فريق الفتح تحقيق نتائجه الإيجابية بفوز ثالث على مضيفه الخليج بـ3 أهداف مقابل هدف، بعد الخماسية المدوية في شباك النادي الأهلي بالجولة الماضية، بعد أن تقدم بهدفي مراد باتنا في الشوط الأول، قبل أن يضيف سفيان بن دبكة الهدف الثالث في الشوط الثاني، إذ جاءت هذه النتيجة محفزا للفريق قبل مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة.

جيرارد يسير بمركب النواخذة نحو النقطة الـ13

نجح الإنجليزي ستيفين جيرارد، مدرب فريق الاتفاق، في تحقيق الفوز الرابع له مع كتيبة الكوماندوز الاتفاقية، أمام مستضيفه أبها بـ3 أهداف عن طريق موسى ديمبلي، وروبن كوايسون، وحامد الغامدي، قادت الفريق للنقطة الـ13 في بنك الدوري، مواصلا سلسلة الانتصارات التي بدأت هذا الموسم من بوابة النصر.

الراقي يداوي جراحه على حساب التعاون

ألحق النادي الأهلي أول خسارة لضيفه التعاون بـ3 أهداف لهدفين، في مباراة دراماتيكية استطاع هجوم الأهلي حسمها ومداواة جراحه عقب خماسية الفتح، ليصعد إلى المركز الثالث بـ15 نقطة، متساوياً مع الاتحاد الوصيف بالنقاط نفسها، فيما تراجع التعاون إلى المركز الرابع بـ13 نقطة.

أبرز أحداث الجولة السادسة