شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يختتم ودياته بمبارتين فى يوم واحد استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أبو قير للأسمدة، بقيادة أيمن المزين، سلسلة مبارياته الودية اليوم، استعدادا للموسم الجديد في دوري المحترفين، بخوضه مباراتين؛ الأولى أمام فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.

ويحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا قبل العودة مرة أخرى للاستعداد لمباراة حرس الحدود في افتتاح دوري المحترفين والمقرر لها الأحد المقبل على استاد حرس الحدود.